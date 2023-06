Caltanissetta, OMCeO: un incontro sulla Diagnostica per Immagini in Neurologia

Continuano gli appuntamenti dell’OMCeO nisseno con la formazione

Continua la formazione per i medici anche nel mese di giugno.

La Commissione dell’Albo dei Medici Chirurghi dell’OMCeO di Caltanissetta ha organizzato infatti un altro evento ECM in programma per il 9 giugno 2023. Il corso di aggiornamento in Neuroradiologia dal titolo “Lo Stato dell’Arte della Diagnostica per Immagini nella Patologia Neurologica” si svolgerà nell’Aula Magna del Consorzio Universitario nisseno.

L’appuntamento si rivolge ai medici di medicina generale, ma anche agli specialisti. Verranno analizzati l’aspetto tecnologico e metodologico, ma anche gli eventuali effetti collaterali delle diverse tipologie di mezzi di contrasto e la sicurezza dei pazienti.

Dopo i saluti di Giovanni D’Ippolito (nella foto), Presidente provinciale dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, sarà il neuroradiologo Giuseppe Maria Vaccaro ad aprire i lavori presentando il corso.