Caltanissetta, Basket: 150 ragazzi alla 3vs3 delle categorie U14, U16 e U18

L'Invicta ha fatto la parte del leone e ha schierato oltre 50 ragazzi, presentando 5 squadre in U14, 8 squadre in U16 e 3 squadre in U18.

Grande festa al palacannizzaro per la fase interprovinciale CL-EN-AG-RG del 3vs3 categorie U14 – U16 – U18 che ha visto partecipare circa 150 ragazzi.

L’Invicta ha fatto la parte del leone e ha schierato oltre 50 ragazzi, presentando 5 squadre in U14, 8 squadre in U16 e 3 squadre in U18.

Oltre al piacere della partecipazione massiccia c’è stata anche la soddisfazione del risultato con bottino pieno in Under 14 con 3 squadre qualificate su 3 gironi, 1 squadra qualificata in under 16, oltre a Ragusa e Bs gela e 1 squadra qualificata in under 18 oltre Ragusa e Ribera per le finali regionali che si terranno a marsala 27 e 28 luglio.

Queste le squadre Invicta vincenti nel 3vs3:

Under 14

1) Giulio Ferrari, Lorenzo Tosatti, Giorgio Sanicola e Di noto Daniele.

2) Alessandro Giunta, Marco Selvaggio, Lorenzo Termini e Alessandro Lo Piano;

3) Aurelio Colombo, Salvatore Iraci, Calogero Giangreco e Cesare Marchese.

Under 16

Girone Matteo, Mosca michele, di maria giuseppe e Giordano Elia

Under 18

La bua giacomo, girone matteo e Sferrazza Ettore

Complimenti a tutti e in particolare a Matteo Girone che è andato in finale in 2 categorie.

Adesso i ragazzi dovranno continuare a mostrare il loro valore per la fase finale regionale.