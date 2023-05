Highlights in Neurology: dal 24 al 27 il congresso organizzato dal primario del Sant’Elia Michele Vecchio

Si svolgerà dal 24 al 27 maggio a Pantelleria la VI edizione del congresso “Highlights in Neurology” organizzato dal primario di Neurologia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta Michele Vecchio.

Esperti da tutta Italia, ma anche dalla Svizzera, si incontreranno per discutere delle nuove frontiere e delle nuove terapie per la cura delle malattie neurologiche, tra le più diffuse nella popolazione. "Torniamo a Pantelleria – spiega il direttore dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia dell'ospedale Sant'Elia Michele Vecchio – dopo alcune edizioni che non abbiamo potuto fare sull'isola a causa dell'emergenza Covid. I focus di quest'anno sono in particolare la demenza, l'ictus cerebrale, l'epilessia e la sclerosi multipla. La demenza di Alzheimer è una delle patologie che preoccupa molto lo sviluppo del genere umano, visto che è aumentata l'età di sopravvivenza e l'età è uno dei fattori di rischio per la stragrande maggioranza dei casi". "Per questo motivo nel decennio che affronteremo il numero dei malati si moltiplicherà in modo quasi esponenziale. Ospiteremo a Pantelleria il gruppo del professore Giovanni Frisoni, che è un gruppo di Ginevra, e in modo particolare le professoresse Ribaldi e Marizzoni, che focalizzeranno due aspetti: la necessità di individuare quanto più precocemente il disturbo cognitivo di memoria, per evitarne i danni devastanti, e la possibilità di fare prevenzione. Nuove terapie sono già utilizzate negli Stati Uniti, come l'Aducanumab, in corso di registrazione anche in Europa, insieme ad altri farmaci, i cosiddetti anticorpi monoclonali", aggiunge. "L'altro focus è quello sull'ictus cerebrale che è la terza causa di morte, prima causa di disabilità, terza causa di demenza. – afferma – Già da un po' di tempo anche all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta facciamo la trombectomia meccanica, cioè rompere il trombo che occlude l'arteria e fare delle procedure idonee a ripristinare la vascolarizzazione". (ANSA).