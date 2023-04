Uomo si barrica a casa e spara in strada, tensione a Catania

Tensione oggi pomeriggio nel quartiere Librino di Catania dove un uomo di 33 anni, Concetto Trippa, si e’ barricato in casa e ha esploso diversi colpi di pistola in strada, senza suonare nessuno. Sul posto, in viale San Teodoro, agenti delle volanti della questura, personale della Squadra mobile e un mediatore della polizia. La strada e’ stata bloccata al traffico. L’uomo in passato e’ stato denunciato per spaccio di droga e maltrattamenti in famiglia.

Trippa e’ barricato all’interno dell’appartamento in cui vive ed e’ da solo. Secondo fonti investigative il suo stato sarebbe alterato. Per la negoziazione e’ stato richiesto l’intervento di agenti specializzati provenienti da Palermo.