Tutto pronto per la gita scolastica ma a due studenti mancavano i passaporti: rilasciati a tempo record dal Commissariato di Polizia

Tutto pronto per la gita scolastica: ma a due studenti manca il passaporto! Il personale del Commissariato, nonostante la chiusura al pubblico dell’ufficio, ha svolto tutte le formalità di legge, rilasciando in tempo record i documenti.

Sabato scorso in Commissariato a Gela si sono presentati due studenti di un liceo cittadino, visibilmente agitati e preoccupati poiché, dovendo partire stamattina per la gita scolastica di quinto anno all’estero organizzata dalla scuola, all’ultimo momento si sono accorti di essere privi di documento valido per l’espatrio.

Il personale del Commissariato, nonostante la chiusura al pubblico dell’ufficio passaporti, resosi conto della situazione, si è subito attivato svolgendo tutte le formalità di legge e rilasciando per tempo i passaporti ai due studenti. Stamattina i due giovani hanno così potuto partecipare regolarmente alla gita scolastica con i loro compagni. Quando ci accingiamo a fare un viaggio all’estero la prima cosa a cui dobbiamo pensare è se siamo in regola con il documento: passaporto per i Paesi non U.E., carta d’Identità valida per l’espatrio per i Paesi U.E. e altri con i quali sussistono accordi bilaterali.

Qualora sussistano motivi di urgenza dovuti a lavoro, salute, studio, turismo o altro, adeguatamente giustificati, sarà possibile rivolgersi direttamente ai nostri Uffici secondo le modalità indicate nel seguente link, per ottenere il rilascio del passaporto in tempi utili: https://questure.poliziadistato.it/…/7946375293350d0706… Al seguente link tutte le altre informazioni per ottenere il rilascio del passaporto: https://www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio