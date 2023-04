San Cataldo. Il Pd: “Facciamo gli auguri ai nuovi assessori, ma le scelte del sindaco dimostrano che il progetto politico votato dai sancataldesi un anno e mezzo fa non esiste più”

SAN CATALDO. Nota del Pd di San Cataldo in merito alla recente nomina da parte del sindaco Gioacchino Comparato degli assessori Luigi Di Salvo e Sallvatore Citrano.

“Facciamo i nostri auguri di buon lavoro ai nuovi assessori di San Cataldo Luigi Di Salvo e Salvatore Citrano, a cui spetta un compito molto difficile in un Comune come il nostro – si legge nella nota – Noi, come sempre, saremo a disposizione per il bene della città e per portare avanti quei progetti avviati che dovranno essere portati a termine. Dal punto di vista politico, però, non passa inosservato quanto accaduto.

Le scelte del sindaco dimostrano che quel progetto politico votato dai sancataldesi un anno e mezzo fa non esiste più. Non solo per aver messo alla porta le prime due forze più votate, il PD e Le Spighe, ma anche per aver lasciato ancora una volta fuori il M5S che, nonostante abbia ancora tre consiglieri di maggioranza su cinque rimasti, non ha la giusta rappresentanza in Giunta.

Purtroppo viene confermato quanto dicevamo: si è deciso di lasciare campo al progetto egemonico del gruppo CSS (o Primavera Sancataldese come dir si voglia), che con un solo consigliere comunale (ripescato dopo due dimissioni) piazza un altro assessore, dopo aver determinato la crisi esplosa nei giorni scorsi.

Ci sono solo loro e non c’è spazio per altre forze politiche e per altre idee. Noi porteremo avanti le nostre per cui siamo stati votati, continuando a lottare per una San Cataldo diversa”.