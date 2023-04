Rubata Eucaristia in una chiesa a Marsala. Vescovo, grave ferita

Furto sacrilego in una parrocchia di Marsala dove sono state portate vie le particole consacrate. E’ avvenuto sabato nella chiesa di San Giovanni Battista al Boeol. Il vescovo Angelo Giurdanella esprime “il dolore della Chiesa di Mazara del Vallo per il furto sacrilego dell’Eucaristia. Solo tre giorni fa, il giovedi’ santo, nella liturgia avevamo celebrato l’istituzione dell’Eucaristia, accogliendo e adorando il dono del Corpo di Gesu’ per amore dei suoi discepoli e di tutta l’umanita’.

Ieri abbiamo celebrato la risurrezione del Corpo di Gesu'”. Ancora monsignor Giurdanella: “Il corpo di Gesu’, il Pane della vita non deve essere rubato o profanato ma accolto con lo stesso amore con cui si dona; chi lo riceve con amore partecipa alla vita divina di Gesu’ e puo’ diventarne mediatore anche per gli altri. Chi ha compiuto questo furto non ha ferito soltanto la comunita’ dei credenti, ma ha ferito se stesso e ha spezzato la sua relazione con Dio Padre e con i fratelli, relazione che puo’ ricucire soltanto avviando un processo di riconciliazione e di perdono. Ricordiamo anche che, purtroppo, Cristo continua ad essere profanato non solo nelle specie eucaristiche ma anche nei fratelli piu’ piccoli e poveri”.