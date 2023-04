Raduno diocesano delle Confraternite con convegno a San Cataldo. Presiede la liturgia il vescovo mons. Mario Russotto

San Cataldo – Il raduno diocesano della Confraternite a San Cataldo, è iniziato nel pomeriggio di domenica 23 aprile 2023 con la calorosa accoglienza delle confraternite sancataldesi. Da dire subito che i tanti colori dei simboli confraternali si sono imposti ancor prima durante lo svolgimento del convegno svoltosi nella chiesa di Maria SS. Delle Grazie, poi, durante lo spostamento processionale in direzione della chiesa Madre, dove il Vescovo della Diocesi di Caltanissetta ha celebrato la solenne liturgia Eucaristica, concelebrata dai presbiteri presenti. Diverse sono state le confraternite intervenute al raduno annuale con la presenza dei propri confrati e consorelle. Un bel pomeriggio primaverile che, lasciando i propri impegni personali, i partecipanti hanno voluto testimoniare il loro senso di appartenenza e integrare la propria formazione per l’azione confraternale nel proprio territorio. Il convegno è stato tenuto dal prof. Rocco Gumina che, preliminarmente presentato dal delegato vescovile della confraternite don Pino D’Anna, ha svolto, in assoluto silenzio da parte dei presenti la tematica “LE CONFRATERNITE E LA PIETA’ POPOLARE IN UNA CHIESA SINODALE. Lo spostamento successivo, come già detto, dalla Madonna delle Grazie alla Chiesa Madre ha fatto da splendida cornice all’evento, con le bandiere, labari e stendardi attraverso il breve tragitto effettuato. Confrati e consorelle, rigorosamente in fila, accompagnati dai loro assistenti ecclesiastici. hanno portato i segni della loro appartenenza. Il Convegno prima, la partecipazione alla messa, animata solennemente dal coro parrocchiale, l’omelia e la benedizione finale del vescovo mons. Mario Russotto che si è detto felice di questa partecipazione confraternale ed il visibile compiacimento dei confrati e consorelle per questo raduno annuale hanno contribuito a scrivere una bella pagina riguardanti le confraternite attive della diocesi. (ALTRO VIDEO IN ELABORAZIONE)