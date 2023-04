Nudo in stazione si oppone a controllo, denunciato

Oltre 2.200 persone controllate, 9 indagati, 155 pattuglie impiegate in stazione, 24 a bordo treno e 26 lungo la linea ferroviaria, 29 veicoli controllati, 45 treni vigilati e 4 sanzioni: è il bilancio dei servizi predisposti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia nel periodo delle festività pasquali, dal 6 al 10 aprile.

I controlli hanno riguardato anche i capolinea delle più importanti linee urbane di bus e delle linee regionali, nazionali e internazionali di autobus extraurbani, essendo le stazioni di Palermo, Catania e Messina anche importanti hub di interscambio tra diverse tipologie di mezzi pubblici. A Catania sono state denunciate 5 persone tra cui un iraniano e una donna polacca. L’uomo, che si era denudato in stazione noncurante della presenza di numerosi viaggiatori e che, alla vista degli agenti, ha cercato di opporsi al controllo scalciando e sgomitando, è stato indagato per atti osceni e resistenza a pubblico ufficiale.

La donna, invece, è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, usurpazione di titoli e calunnia. Noncurante dei richiami degli agenti della Polfer e del pericolo, ha attraversato correndo tutti i binari della stazione in direzione della scogliera. Una volta raggiunta e messa in sicurezza, si è opposta alla prevista sanzione, dicendo falsamente di essere un avvocato internazionale e di aver subito violenza dagli agenti.

A Palermo, invece, sono state indagate 4 persone tra cui un italiano per il furto di una borsa, subito da una donna, all’interno dei servizi igienici della stazione centrale. Nei confronti dell’uomo è stato anche emesso un ordine di allontanamento dall’area ferroviaria. Sono stati, invece, sette i minori stranieri rintracciati, di cui 5 dalla Polfer di Siracusa e 2 da quelli di Catania, e riaffidati, su disposizione dell’autorità giudiziaria, alle strutture da cui si erano arbitrariamente allontanati. Infine a Trapani, gli agenti della Polfer, insieme a quelli delle volanti, hanno messo in sicurezza una donna che si era pericolosamente incamminata su un tratto cittadino di linea ferroviaria.