Nel nisseno, controllo dei Nas nell’ospedale di Mussomeli: ecco cosa è successo

I Nas hanno effettuato un controllo nell’ospedale di Mussomeli. Redatto un verbale che “fotografa” la situazione della struttura con particolare attenzione alle condizioni generali del nosocomio, dell’impiantistica e del complesso operatorio.

Abbiamo sentito il commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, per ulteriori dettagli. Disponibile e cortese ha spiegato: “Un normale controllo dei Nas. In atto non ci sono prescrizioni, potrebbero arrivare successivamente alla redazione del verbale. Siamo pronti agli eventuali, immediati adeguamenti se dovessero essere sottolineate criticità. In ospedale l’attività prosegue alacremente e normalmente“