Mussomeli, Venerdì Santo, Deposizione dalla Croce, Processione e Sepoltura. L’omelia di Padre Achille.

MUSSOMELI – Nonostante la serata di freddo, i riti del Venerdì Santo, svoltisi, per quest’anno, in Piazza della Repubblica e conclusisi nella chiesa Madre, hanno avuto regolare svolgimento con grande partecipazione di popolo e coinvolgimento delle cinque confraternite locali. La processione della mattinata con l’Addolorata in giro per la via dei Santi e non solo, accompagnata dalla Filarmonica di Mussomeli del M°:Vincenzo Barcellona. i riti pomeridiani della Crocifissione con i gruppi statuari ai piedi della Croce, e i riti serali della Deposizione, la processione con la Sacra Urna del Cristo morto e con la Maddalena, San Giovanni Evangelista, la Veronica e l’Addolorata, accompagnata dalla Banda Musicale del Maestro Giuseppe Noto,la presenza dei diversi gruppi dei lamentatori, fra squilli di tromba e tamburo, hanno scritto una pagina di storia mussomelese di un Venerdì Santo celebratosi in Piazza della Repubblica e non nella tradizionale Piazza Umberto per i lavori di riqualificazione in corso. Comunque, tutto all’insegna della tradizione, partecipazione e coinvolgimento di tanti giovani motivati e l’ attiva presenza del nuovo Arciprete Padre Achille Lo Manto che, durante il rito della Deposizione dalla Croce del Cristo Morto, ha fatto sentire la sua autorevole voce invitando la comunità a vivere con fede questi giorni di festa.