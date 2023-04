Mussomeli, In occasione della Pasqua ragazzi Istituti Comprensivi incontrano i sacerdoti

MUSSOMELI – I ragazzi degli Istituti Comprensivi di Mussomeli hanno incontrato i parroci di Mussomeli interagendo con loro in vista delle festività pasquali. Padre Liborio nella Parrocchia di Cristo Re e Padre Achille Lomanto Arciprete parroco della Madrice presso la palestra comunale. Qualche giorno prima anche il parroco della Trasfigurazione. Padre Vincenzo Giovino si era intrattenuto con altri bimbi. Momenti impegnativi, dunque, per i sacerdoti in questa settimana santa con le celebrazioni del giovedì e venerdì santo. Intanto stasera le celebrazioni in Coena Domini e successivamente la visita dei Misteri agli altari della reposizione. Domani mattina la processione dell’Addolorata per le Vie di Mussomeli, Pomeriggio, il rito della crocifissione, a seguire le celebrazioni in “Passione Domini”, la Deposizione dalla Croce, Processione della Sacra Urna con i tradizionali gruppi statuari e, al termine, Sepoltuta del Cristo nel Piazzale Madrice.Il sabato santo, ore 22,30 la Veglia Pasquale. Domenica di Pasqua celebrazioni di messe e la tradizionale Giusta Pasquale alle ore 20 in Piazza della Repubblica.