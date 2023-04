Migranti: procura Agrigento apre inchiesta su naufragio

La procura della Repubblica di Agrigento ha aperta un’inchiesta sul naufragio in acque maltesi in seguito al quale sono stati recuperati due cadaveri e che, secondo quanto riferito dai superstiti, avrebbe provocato 18 dispersi. L’ennesima tragedia del mare e’ avvenuta nel cuore del Mediterraneo. I 22 naufraghi sopravvissuti, fra i quali 9 donne, sono stati soccorsi dalla nave ‘Nadir’ dell’ong tedesca ‘Resqship’ che ha recuperato anche i cadaveri di due uomini.

Il procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per le ipotesi di reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. I sopravvissuti, nelle prossime ore, saranno ascoltati dagli agenti della Squadra mobile. Secondo le prime ricostruzioni, la barca in ferro di 7 metri sulla quale viaggiavano i migranti era partita da Sfax, in Tunisia.