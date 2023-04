Maestra sospesa per le preghiere in classe: l’assessore Turano la vuole come consulente

“La maestra sospesa per le preghiere in classe la prendero’ come consulente”: cosi’ in un video pubblicato sui social l’assessore all’Istruzione della Regione Siciliana Mimmo Turano intervenendo sul caso della maestra, Marisa Francescangeli, sospesa dall’insegnamento per aver pregato in classe con gli alunni nella scuola primaria di San Vero Milis, in provincia di Oristano.

“E’ incredibile – afferma Turano – quanto succede in Italia, la maestra che conosce Matteo Messina Denaro viene sospesa per dieci giorni mentre una maestra che fa recitare le preghiere in classe durante il periodo natalizio viene sospesa per 20 giorni. Che senso ha! Io la prendo come consulente!”.