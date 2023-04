FIP Sicilia: aperte le iscrizioni per i campionati regionali

Sono aperte le iscrizioni ai campionati regionali 3×3 Under-18, Under-16 e Under-14 tramite Fip On Line. Sono state confermate le tre categorie, che il Comitato Regionale FIP Sicilia strutturerà su tappe interprovinciali e finali regionali, che daranno accesso alle finali nazionali, sia per il settore maschile che per il femminile.

Le iscrizioni costano 20€ a squadra e si chiuderanno il 2 maggio, in modo da permettere l’organizzazione delle tappe interprovinciali in base alle adesioni. Si partirà già intorno a metà maggio. Le finali regionali si terranno in piazza della Vittoria, a Marsala (Trapani), dal 28 al 30 luglio, in collaborazione con il torneo Shock da Ground.

«Finalmente via alle iscrizioni al 3×3! – afferma la presidente FIP Sicilia, Cristina Correnti – Auspichiamo una grande partecipazione dei ragazzi, a cui piace molto, e ricordiamo che è un momento unico per tutti. Metteremo in campo tanta passione e maggiore organizzazione per un evento a tutto tondo. Speriamo quest’anno di fare delle fasi provinciali con la partecipazione di tutti e infine le finali regionali racchiuderanno una serie di eventi che andranno oltre lo sport».

Queste le categorie interessate: Under 14, nati/e 2009-2010; Under 16, nati/e 2007-2008-2009; Under 18, nati/e 2005-2006-2007-2008.

Albo d’oro recente: