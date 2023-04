Davanti ai figli, romeno picchia la moglie e la minaccia di morte con un coltello: arrestato

Avrebbe colpito con pugni al capo e poi minacciato di morte con un coltello la compagna, di fronte ai loro due figli minorenni. È l’accusa contestata a un romeno che è stato arrestato da personale delle Volanti a Catania.

Agenti di polizia lo cercavano dopo la denuncia della donna, connazionale dell’indagato, che era riuscita a fuggire e aveva denunciato l’accaduto, come aveva già fatto per altre aggressioni subite. La Procura di Catania ha disposto il trasferimento in carcere dell’arrestato in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.