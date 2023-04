Caltanissetta, “Pezzi di Sicilia” di Francesco Petrantoni: sabato il documentario al Rosso di San Secondo

Sarà proiettato sabato al teatro “Rosso di San Secondo di Caltanissetta” il documentario “Pezzi di Sicilia” scritto e realizzato da Francesco Petrantoni.

Un’anteprima esclusiva che il giovane nisseno ha voluto donare alla sua città per condividere con i suoi concittadini le bellezze di una terra che lui stesso definisce “tanto amata quanto odiata”.

Un ritratto da chi in quest’isola c’è nato e ne conosce le sfumature e, proprio per questo, può tracciarne un ritratto veritiero e limpido.

“La Sicilia – ha raccontato Francesco Petrantoni – in estate si riempie di turismo e, per chi è di passaggio, diventa un vero e proprio paradiso dove trascorrere le proprie vacanze estive. Spesso, però, non appare alla stessa maniera a chi l’isola la abita da tempo. I siciliani vivono un continuo rapporto di amore e odio con la loro terra: alcuni la amano immensamente e mai penserebbero di poterla abbandonare, altri invece non ne vedono alcun lato positivo e, appena possono, colgono l’occasione per scappare e trovare riparo (spesso economico o finanziario) altrove”.

Ed è proprio per esaltare la bellezza di un luogo che non dovrebbe essere abbandonato ma ristrutturato e aiutato nel suo percorso di rinascita per poter consentire ai suoi “figli” di restare e non dover necessariamente andare via che Francesco Petrantoni punta a far proiettare il documentario anche in Festival e concorsi che potrebbero mettere nella giusta ribalta questo messaggio così importante per tutti i siciliani.









Non è il primo lavoro che il regista ha realizzato nella sua terra. Nel 2022 aveva realizzato “a Botta du Mastru” dedicato a Giuseppe Romano, il lustrascarpe che per decenni ha montato il suo ombrellone in Corso Umberto I a Caltanissetta diventando ormai un’istituzione. Con quel cortometraggio ha ottenuto diversi riconoscimenti e vinto il Cuneo Film Festival e la Terza edizione “In…Corto” 2022.

Adesso, a meno di un anno, torna con “Pezzi di Sicilia nel quale, come racconta ha cercato di riportare “una rappresentazione della Sicilia nella sua interezza con una trasparenza tale da raffigurare ciò che è realmente: non una terra apparentemente abbandonata, nè tantomento un paradiso estivo da sfruttare temporaneamente. Ma un luogo nel quale voler restare. Vorrei che la gente riuscisse a capire che la Sicilia è bella proprio così com’è, con tutti i suoi difetti che la rendono appunto la terra che è. Proprio come quando ci innamoriamo di qualcuno. Dalle prime effusioni al vero amore c’è una grande evoluzione che è la consapevolezza che quella persona ha sia pregi sia difetti e scegliamo di amarla nonostante tutto. La accettiamo e cerchiamo di trarne esperienze il più positive possibile”.

Pezzi di Sicilia sarà proiettato per la sua prima visione in assoluto sabato 8 aprile 2023 al teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta con ingresso gratuito ma obbligo di prenotazione.

Sono programmate due proiezioni alle 10:15 e 11:30.

Per prenotare basta accedere al link https://PezziDiSicilia-LaPrima-2.eventbrite.com e procedere con la richiesta del biglietto gratuito.