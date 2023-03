Viaggio della solidarietà a Palermo : comunità mussomelese consegna alla Missione Speranza e Carità la raccolta benefica (Video)

MUSSOMELI – “ E se ognuno fa qualcosa allora si può fare molto”: parole del Beato don Pino Puglisi. E così, sabato scorso, organizzato dalla Parrocchia “Cristo Re”, di cui è parroco Padre Liborio Franzù, si è svolto il pellegrinaggio con una cinquantina di persone con destinazione “Missione Speranza e Carità” Palermo: un viaggio della carità, mediante il quale è stato portato e consegnato il materiale raccolto in paese ( vestiti di uomini, donne e bambini, generi alimentari, farmaci e giocattoli). Arrivati nella Missione in Via Archirafi, i partecipanti al viaggio della carità hanno ascoltato la testimonianza di Padre Pino Vitrano responsabile della Missione. Successivamente la comitiva si è trasferita nella Missione di Via Decollati, dove all’interno della chiesa, era stata sistemata la tomba di Fratel Biagio Conte, recentemente scomparso, e dove hanno pregato. In questa stessa struttura hanno fatto colazione. Nel pomeriggio, ultima tappa palermitana della giornata, la comitiva si è diretta e raggiunta la comunità femminile della Missione Speranza e Carità, esattamente in via Garibaldi, dove hanno ascoltato la testimonianza di suor Mattia e di altre suore e fratelli, accolti in missione. Un pellegrinaggio, dunque, all’insegna della solidarietà concreta. Al termine, il rientro a Mussomeli. Da sottolineare che da tempo c’è un canale di collaborazione e aiuto tra l’anzidetta missione, fondata dal compianto fratel Biagio Conte e la cittadina di Mussomeli.