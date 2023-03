Softair: X Ricognitori Himera di Caltanissetta vincono il Campionato di Pattuglia a Lungo Raggio ad Antillo

Grande successo per Caltanissetta e la provincia nella prima tappa del campionato di Pattuglia a Lungo Raggio di Softair disputata ad Antillo in provincia di Messina.

Un evento organizzato dalle Pantere Peloritane di Messina col patrocinio del Comune di Antillo.

Il X Ricognitori Himera di Caltanissetta si è classificato primo con 9700 punti dopo una gara con obiettivi a scenario e un percorso di navigazione di quasi 36 chilometri.

Un team composto da Michele Capizzi, Antonino Lazzara, Vincenzo Costanzo, Andrea Maira, Giorgio Sardella e Walter Zaffuto.

Sul podio, con il terzo posto, anche gli Slayers di Gela.

Una gara ricca di emozioni che ha coinvolto il Comune ospitante e il territorio circostante che hanno potuto conoscere meglio il mondo di questo sport che ha calamitato l’attenzione degli spettatori. Per circa 20 ore operatori in mimetica che giravano per le pittoresche vie del paese in cerca di informazioni e obiettivi utili per la pianificazione delle fasi notturna e diurna.

Il campionato di Pattuglia a Lungo Raggio, infatti, prevede degli obiettivi a scenari da conquistare e le varie squadre con mappa e GPS hanno totale libertà di pianificazione per la navigazione e la strategia di conquista degli stessi obiettivi.