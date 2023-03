Si schianta con auto e aggredisce carabinieri, arrestato

Serata movimentata per le persone presenti ad Ortigia, un’autovettura a forte velocità infatti ha tamponato un veicolo che effettuava una manovra di parcheggio, in prossimità del Comando della Polizia Municipale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Siracusa, mentre il 50enne alla guida del veicolo che ha causato il sinistro, improvvisamente si è scagliato contro i militari son frasi offensive e colpendoli con calci, spinte e morsi.

L’uomo è stato condotto in Caserma perché ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare il suo stato psico-fisico, continuando ad opporre resistenza nei confronti delle forze dell’ordine, che hanno dovuto ricorrere all’utilizzo dello “spray al peperoncino” in dotazione, richiedendo anche l’intervento di sanitari del servizio d’emergenza 118. L’uomo è stato immobilizzato e arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.