San Cataldo. Domenica 26 marzo nel quartiere Pizzo Carano – Sant’Anna c’è la Via Crucis

SAN CATALDO. Nella giornata di domani, domenica 26 marzo, il quartiere di Pizzo Carano Sant’Anna accoglierà al suo interno un evento parecchio sentito da tutta la popolazione che vi abita e dalla cittadinanza sancataldese in generale.

Si tratta della Via Crucis che si svolgerà per le vie del quartiere. Un momento da vivere in maniera intensa e viva. La partenza della Via Crucis avverrà dalla Chiesa di Sant’Anna alle ore 18, dopo di che il corteo si snoderà lungo le vie del quartiere per concludersi davanti la Cappella del SS Crocifisso della famiglia Giannone.

Gli organizzatori della Via Crucis hanno invitato le famiglie del popoloso quartiere ad accogliere il passaggio di Gesù Crocifisso con lenzuola bianche.