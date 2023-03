San Cataldo, Calogero Sanfilippo “saluta” il centro commerciale ‘Il Casale”. Lo storico direttore: “Grazie a questo territorio, dieci anni indimenticabili”

“Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la nostra breve vita. (William Shakespeare)”. In molti riflettono ed hanno riflettuto sulla sostanza dei sogni e di come possano poi trasformarsi in sostanza. Un pensiero che in queste ore alberga anche nella mente di Calogero Sanfilippo, apprezzato e stimato direttore del centro commerciale Il Casale, a San Cataldo,che dopo dieci anni al timone della struttura, con il cambio di proprietà dell’immobile, chiude la sua “navigazione”

2 lustri sono una frazione ampia di vita, attraversata da molteplici eventi e numerosi fatti che accadono e che meritano di essere raccontati. Uno scrigno di ricordi, emozioni, aneddoti che abbiamo aperto con Calogero Sanfilippo; lui non ha voluto cimentarsi con il freddo elenco delle cose fatte ma, in linea con il suo stile, ha voluto parlare di un solo, portante, coinvolgente, stato d’animo: la gratitudine verso il territorio, consapevole che, le cose fatte, gli obiettivi raggiunti,rimarranno sempre a disposizione di chi avrà la voglia e la curiosità di volerle conoscere ed apprezzare.

Calogero ha disegnato empaticamente la gratitudine verso un territorio che lo ha accolto, lo ha fatto crescere, gli ha dato fiducia e lo ha reso una persona più forte ed un professionista più preparato.

Ha voluto inviare, attraverso di noi, un GRAZIE sincero e sentito a tutte le persone, tantissime, che hanno collaborato con lui e con “Il Casale” in questi anni, a partire dai tanti fornitori, dai dipendenti di tutti i negozi presenti e dagli imprenditori che hanno accettato la sfida di fare crescere una struttura che era partita in mezzo a tanta diffidenza e che oggi è riconosciuta da tutti come una realtà capace di offrire opportunità e servizi ad un territorio che, da sempre, ne ha un grandissimo bisogno.

Uno stato d’animo che avvolge Calogero Sanfilippo e che lo accompagna verso nuove ed avvincenti avventure professionali ma, non si possono e non si devono dimenticare, gli obiettivi che ha raggiunto e gli scalini che ha salito in questi 10 anni.

Arrivato a fine 2011, dopo la “falsa” partenza del centro commerciale, considerando il numero altissimo di negozi chiusi (la superficie non commercializzata espressa in mq sfiorava il 50%), la chiusura, a pochi mesi dall’inaugurazione del Centro, dell’ipermercato ad insegna “Carrefour” e da un generale clima di diffidenza nei confronti di una struttura che in soli due anni aveva già alternato tre diversi direttori, è riuscito a rendere il cc Il Casale un luogo perfettamente integrato con il territorio.

Ha sempre messo al centro della propria attività le persone. Lo ha fatto con grande umiltà ed entusiasmo, facendo sentire ciascuno parte integrante, e importante, di un progetto e mai semplici soggetti “di passaggio”. Ha saputo coinvolgere i giovani, organizzando eventi che rimarranno nella memoria delle migliaia di partecipanti, provenienti da tutta la provincia. Ci limitiamo qui a citare il concerto di Fedez (unico concerto in un centro commerciale di uno degli artisti oggi più seguiti in Italia).

Da non dimenticare anche l’incisiva e coinvolgente parentesi nello sport con l’avventura dell’Olimpica San Cataldo: risultati importanti sul campo come la promozione del 2016 ma, anche, socialmente utili e costruttivi come l’esperienza dell’“Olimpica Academy”, dedicata ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 7 anni appartenenti a famiglie svantaggiate di San Cataldo, che si pose in linea con il Protocollo di Intesa sottoscritto da Olimpica e Unicef, attraverso il quale il sodalizio si impegnava a promuovere e diffondere, insieme all’Unicef, i valori universali di pace, tolleranza, convivenza ed uguaglianza, promuovendo e tutelando i diritti dei bambini.

Calogero ha reso il centro commerciale Il Casale un luogo a “servizio” di tutte le associazioni presenti nel territorio che, sempre a titolo completamente gratuito, hanno potuto svolgere attività di sensibilizzazione e divulgazione. E poi come non ricordare la collaborazione con l’Asp di Caltanissetta sul tema della “prevenzione” e l’apertura, in piena pandemia, del centro vaccinale, con la possibilità per i cittadini di effettuare le vaccinazioni in un ambiente accogliente e facilmente raggiungibile.

Oggi Calogero Sanfilippo lascia la direzione di un centro commerciale esponezialmente valorizzato, con un valore immobiliare cresciuto enormemente, con un numero di negozi chiusi che è passato dal 50% al 3%; senza dimenticare le insegne nazionali ed internazionali che danno valore e prestigio alla struttura ed al territorio. Ma, soprattutto, Calogero Sanfilippo lascia la direzione di un Centro Commerciale che è entrato nel Cuore delle persone. Era forse questo, dieci anni fa, l’obiettivo che appariva più difficile da raggiungere.

Esserci riuscito, nonostante budget sempre ridotti al minimo, è il regalo più grande che Calogero Sanfilippo ha fatto a se stesso ed a tutti noi che lo abbiamo apprezzato, sostenuto e che continueremo con affetto e stima a seguirlo nelle prossime avventure professionali, sicuri che non dimenticherà … “Siamo fatti della stessa sostanza di cui son fatti i sogni”.