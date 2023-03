Mussomeli, lavori in Piazza Umberto.Lamentele esercenti per Via Palermo transennata

MUSSOMELI – Una mancata e preventiva segnalazione, anche informale, ai gestori di alcune attività commerciali presenti in Piazza Umberto, ieri mattina, ha fatto spazientire chi è già al lavoro e intento a svolgere la propria attività commerciale, già accuratamente programmata: Stiamo parlando di pescheria, panificio, frutta e verdura , edicole; negozi, i cui titolati hanno dissentito dall’improvvisa chiusura del tratto di strada che dalla Via Palermo porta alla Piazza Umberto, subito preoccupati per l’eventuale poca affluenza dei propri avventori e quindi con il rischio di non potere vendere la merce, fra l’altro, deperibile. Il motivo, dunque, era stato l’improvviso dirottamento del tratto di strada, durante l’esecuzione dei lavori in corso, indicando, con avviso, visibile sulla transenna stradale, l’accesso alla Piazza Umberto dalla Via Scalea. Una chiusura al traffico, dunque, che, alla fine, si e rivelata una chiusura momentanea, allorquando, due ore dopo circa, ultimato il lavoro, il transennamento della strada è stato tolto ripristinando il transito e tutto è tornato nella normalità. E’ pensabile, comunque, che una preventiva segnalazione ai gestori delle attività commerciali da parte degli addetti ai lavori in corso, avrebbe evitato,molto probabilmente, disappunti e mormorazioni. (LE INTERVISTE VIDEO)