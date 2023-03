L’Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli insignito del premio UNICEF

MUSSOMELI – In data odierna, lunedì 06 marzo, presso l’Aula Mancuso dell’U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, l’Istituto Comprensivo Paolo Emiliani Giudici di Mussomeli, per il quarto anno consecutivo, è stato premiato assieme ad altre sette scuole della provincia nissena per aver raggiunto gli obiettivi richiesti per acquisire l’attestazione di “Scuola Amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”. Il Ministero dell’Istruzione e il Comitato Italiano per l’UNICEF hanno ribadito la validità dei percorsi educativi-didattici intrapresi dalla scuola che ha dimostrato interesse, impegno, determinazione di particolare rilievo e significatività formative nell’applicazione didattica, nel coinvolgimento attivo di insegnanti, discenti, famiglie, territorio, in tema di applicazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, la docente referente del progetto “Unicef – Scuola Amica”, prof.ssa Maria Francesca Munì, ha inviato alla Commissione provinciale Unicef – Ministero dell’Istruzione il protocollo compilato in tutte le sue parti e i materiali cartacei e digitali prodotti sono stati vagliati dalla Commissione provinciale. I percorsi dell’Istituto Comprensivo hanno rispecchiato, nella loro complessità, le finalità del Protocollo attuativo e si sono sviluppati in un ampio contesto pluridisciplinare. Gli alunni dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) hanno vissuto esperienze di cittadinanza attiva, di partecipazione civile, di crescita personale grazie ai docenti che, con il loro lavoro, continuano a diffondere valori educativi, a migliorare l’accoglienza e la qualità delle relazioni, a favorire l’educazione alla solidarietà e l’inclusione delle diversità (per genere, religione, provenienza, lingua, opinione, cultura) e a valorizzare la partecipazione attiva e propositiva degli alunni che acquisiscono consapevolezza dei loro diritti e li esercitano concretamente nell’ambito scolastico. Hanno preso parte alla cerimonia di premiazione delle Scuole il D.S. Dott. Dario Costantino, il Presidente della Consulta Giovanile Sig. Aureliano Cereda, la Presidente dell’Unicef di Caltanissetta Dott.ssa Michela Nicosia e una delegazione composta da insegnanti e alunni dell’I.C. Paolo Emiliani Giudici di Mussomeli.