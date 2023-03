Caltanissetta, studenti del Mottura visitano il Polo Laboratorio di Caltaqua

Il polo-laboratorio di San Giuliano ha aperto stamane le porte per una quanto mai significativa prima volta. Protagonisti sono stati diciotto allievi del Liceo sperimentale di scienze applicate per la transizione ecologica e digitale (TRED) attivo all’Istituto Mottura di Caltanissetta guidato dalla dirigente Laura Zurli. Ad accompagnare gli studenti è stata la professoressa Morello.

Gli studenti protagonisti della visita possono essere considerati dei veri pionieri: è infatti solo da quest’anno che ha preso corpo il nuovo corso di studi quadriennale che propone un percorso di formazione che coniuga la tradizione umanistico-scientifica del liceo italiano con le conoscenze necessarie a vivere da protagonisti la transizione digitale ed ecologica in atto. Scuola, Università e imprenditoria fanno squadra ciascuno apportando al progetto comune le proprie specificità. Le aziende aiutano le scuole a individuare i temi di apprendimento richiesti dal futuro mercato del lavoro, offrono agli studenti l’opportunità di verificare le conoscenze apprese in situazioni reali, mettono a disposizione le loro professionalità.

Si tratta di un percorso di studi al quale Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, guarda con particolare attenzione anche per quei tratti profondamente innovativi che presenta. La visita di stamane al Polo-laboratorio di San Giuliano rappresenta una delle possibili azioni di attivo coinvolgimento del Gestore del servizio idrico integrato. Caltaqua, infatti, ha subito dato piena disponibilità, agli Istituti scolastici del territorio che hanno attivato il nuovo percorso di studi, a fornire – laddove richiesto – anche supporto operativo mettendo a disposizione le proprie figure professionali con tutto il loro know how sulle tematiche più specifiche come idraulica, telecontrollo delle reti, e con l’impiego dimostrativo dei software dedicati.

Sono a oggi 25 gli istituti scolastici di tutta Italia (3 in Sicilia) che hanno avviato la sperimentazione in questo anno scolastico ed altri due (1 in Sicilia) si aggiungeranno nel corso del prossimo. Dei quattro istituti scolastici siciliani che hanno puntato sul nuovo Liceo sperimentale TRED ben due sono della provincia di Caltanissetta. Accanto all’Istituto Mottura figura, infatti, pure il Liceo scientifico “Elio Vittorini” di Gela – guidato dalla dirigente Angela Tuccio – con il quale è stata messa in campo una più organica forma di collaborazione che prevede il trasferimento di competenze specifiche agli studenti nell’ottica di fornire ai ragazzi strumenti concreti per conoscere, comprendere e governare la transizione ecologica e digitale in atto.

Anche questo progetto di collaborazione rientra nell’ambito delle azioni messe in campo nell’area CaltaquaCampus creata per dare organicità ai diversi interventi del Gestore del servizio idrico integrato che coinvolgono il mondo della scuola, dell’università e della formazione.