Caltanissetta sede ideale per Medicina: APS “Noi per la salute” scrive al Presidente Schifani

L’ A.P.S. “Noi per la salute “- Tina Anselmi è fortemente impegnata in attività rivolte a sostenere iniziative che possano consentire un miglioramento dell’offerta sanitaria in provincia di Caltanissetta. In questo contesto si inserisce anche il miglioramento dell’offerta sanitaria didattica e di ricerca che, a nostro giudizio, può consentire una piena integrazione tra Servizio Sanitario Nazionale e Università.

Per tali ragioni ha deciso di inviare un documento all’attenzione del Presidente della Regione Renato Schifani chiedendo di poter essere ricevuti per illustrare la nostra posizione.

“Riteniamo che il vecchio Ospedale Vitt. Emanuele di Viale Regina Margherita ( di proprietà del Comune ) possa essere la sede ottimale per i primi tre anni di Medicina e il Cefpas ( di proprietà della Regione Siciliana ) possa essere la sede ottimale per il secondo triennio della Facoltà di Medicina per la sua vicinanza all’Ospedale S.Elia dove gli studenti effettuano i tirocini.

Infine desideriamo ribadire come la Legge Regionale del 3 Novembre 1993 N° 30 preveda, per quanto attiene il Cefpas, all’art.20 quanto segue : “ Il centro concorre con le sue strutture al conseguimento dei fini di cui all’art.6 del decreto legislativo N°502 del 1992. A tale scopo e per il perseguimento dei suoi compiti, il centro può stipulare convenzioni con le Università, con le Aziende Sanitarie Locali, con le Aziende Ospedaliere e con gli altri enti operanti nel campo sanitario“.

Auspichiamo infine che venga attivato con sollecitudine un tavolo di concertazione tra l’ Assessorato alla Salute e i Rettori delle Università siciliane al fine di concordare nuovi protocolli d’intesa che possano valorizzare le strutture ospedaliere della nostra provincia”.