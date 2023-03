Caltanissetta. Polizia penitenziaria salva detenuto dal suicidio. Il SiNAPPe: “Opera meritoria del personale, salvata una vita umana”

CALTANISSETTA. Nuova segnalazione del SiNAPPe dopo “numerosi gravi episodi, che hanno visto il coinvolgimento di detenuti in risse e aggressioni nella Casa Circondariale di Caltanissetta”. Stavolta il SiNAPPe rappresenta il proprio compiacimento per l’opera meritoria della Polizia Penitenziaria.

Come segnalato in una nota: “Nel turno notturno, grazie all’intervento e alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria è stato evitato che un detenuto 40enne, di nazionalità italiana, portasse a termine il proprio intento di suicidarsi. Il personale di Polizia Penitenziaria, in servizio presso il 2° Reparto della predetta Casa Circondariale, nel turno notturno, durante uno dei tanti giri di sorveglianza alle stanze, insospettito di alcuni rumori si portava nei pressi della stanza ove era ubicato il detenuto.

La situazione appariva tranquilla, comunque metteva in allarme il personale, il quale osservando con maggiore attenzione notava che il detenuto aveva messo in atto il tentavivo di togliersi la vita, immediatamente dava l’allarme e accorreva altro personale in servizio negli altri reparti, seppur in numero ridottissimo. Resisi conto immediatamente che la situazione non era semplice come potesse sembrare, davano l’allarme ed entravano nella stanza salvando il predetto detenuto che era già penzolante.

L’attenta sorveglianza e la meritoria opera del personale di Polizia Penitenziaria, ha premesso di evitare che lo stesso portasse a termine la sua intenzione, salvando una vita umana. L’attenta sorveglianza del personale, il loro attaccamento al dovere e alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Caltanissetta, si può confermare che, dice – Rosario Mario Di Prima Segretario Nazionale SiNAPPe- è stata evitata la perdita di una vita umana.

Pur in una situazione di grave carenza di personale presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, risorse che non sono mai state destinate in misura equa per mettere in piedi una vera ipotesi di reingegnerizzazione per il miglioramento dei servizi, continua ancora – Di Prima- si può dichiarare che il personale di Polizia Penitenziaria pur costretto a operare in situazioni di difficoltà, con la contemporanea sorveglianza delle diverse tipologie di detenuti e con posti di servizio accorpati, riesce sempre a dare il meglio della propria professionalità.

Con una nota ben circostanziata il SiNAPPe ha chiesto al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di volere intraprendere tutte le necessarie iniziative per riconoscere l’opera meritoria del personale della Casa Circondariale di Caltanissetta impegnato nel turno notturno, proprio nel giorno che ricorre il 206° annuale del Corpo di Polizia Penitenziaria.