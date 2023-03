Caltanissetta non dimentica: martedì torna lo spettacolo “L’ultima estate – Falcone e Borsellino 30 anni dopo”

Dopo una tournée E internazionale promossa dal MAECI (Ministero degli Esteri) torna in Sicilia lo spettacolo “L’ULTIMA ESTATE – FALCONE E BORSELLINO 30 ANNI DOPO”. Una Produzione del Teatro Metastasio di Prato in collaborazione con knkteatro.

Due grandi magistrati, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, come non li abbiamo mai visti, in una dimensione più intima e quotidiana.

La città di Caltanissetta e il Teatro Regina Margherita si apprestano ad accogliere, martedì 21 marzo, uno spettacolo costruito con grande intensità, preciso e profondo che fin dal debutto (al Teatro Stabile di Catania nell’aprile 2022) riscuote un enorme successo di pubblico e di critica. Rappresentato nei più prestigiosi teatri europei e italiani,recentemente anche presso la Corte di Giustizia Europea in Lussemburgo (primo spettacolo ad essere rappresentato in quella sede) e insignito, lo scorso ottobre, del prestigioso “Premio Scudo”.

“L’ultima estate, Falcone e Borsellino 30 anni dopo” è un ritratto intenso di due uomini e amici, della loro forza e della loro umanità, del loro senso profondo dello Stato. Scritto da Claudio Fava (ex Presidente della Commissione d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia), diretto da Chiara Callegari e magistralmente interpretato dagli attori Simone Luglio e Giovanni Santangelo. Sulla scena pochi elementi essenziali perché è la parola a prevalere su tutto. Parola che emerge dai tasti di una macchina da scrivere o riprodotta da un registratore, che si manifesta nelle chiacchierate tra i due. Parola che arriva al pubblico e, alla fine dello spettacolo, si fa domanda: “quale parte tocca a noi, adesso”?

A trent’anni dalle stragi uno spettacolo che risveglia le coscienze degli adulti e illumina quelle delle nuove generazioni che corrono il rischio di conoscere la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino solo da una pagina dei libri di storia.

Lo spettacolo è preceduto da un breve dibattito al quale partecipano : Santina Zucchetti, sorella dell’agente di polizia Calogero Zucchetti, l’assessore Marcella Natale, il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, la segretaria dell’Associazione Nazionale Magistrati di Caltanissetta Chiara Benfante, la direttore dell’Uepe Rosanna Provenzano. Conclude la Presidente della Corte d’appello di Caltanissetta Maria Grazia Vagliasindi. Modera il dibattito la giornalista Ivana Baiunco.