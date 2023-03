Caltanissetta, “I maestri delle vare”: stasera in scena lo spettacolo sui Biangardi

Mario Sorbello e Salvina Fama questa sera racconteranno i Biangardi nella sala espositiva delle Vare in via Colajanni a Caltanissetta.

Si tratta del sesto appuntamento del Festival “Fra le Vare in preghiera”, ideato dall’Associazione Giovedì Santoper offrire momenti di riflessione e preghiera in un contesto suggestivo e carico di spiritualità.

Quello di stasera promette grandi emozione, le stesse che gli stessi artisti raccontano di aver vissuto già durante le prove.

Le Vare, del resto, fanno parte della tradizioni nissene più importanti, eventi vissuti da tutta la cittadinanza con grande fervore, affetto e devozione fuori dal comune.

Un’esperienza che non dovrà essere persa e che, per rispondere al maggior numero di visitatori, verrà messa in scena in due spettacoli: alle ore 20.30 e alle ore 21.30.

l cast vede coinvolte diverse eccellenze del teatro nisseno quali: Paola Pecoraro, Francesco Daniele Miceli, Ivano Cereda ed Ilenia Giammusso.

Arrangiamenti musicali a cura della CS Production Studio di Corrado Sillitti.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, previa prenotazione su https://eventi.giovedisanto.com