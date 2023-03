Caltanissetta. Carabiniere salva un uomo che minacciava di gettarsi giù da un ponte

CALTANISSETTA. È stata la prontezza di spirito di un carabiniere a salvare un uomo che, in preda alla disperazione, è salito su un cavalcavia minacciando di gettarsi giù da un’altezza di sette, otto metri. E’ successo nel ponte che si trova nelle immediate vicinanze del Liceo Classico e della scuola media Verga in via Rosso di San Secondo.

Se pur libero dal servizio, il militare dell’Arma non ha esitato, assieme ad un altro passante ad intervenire afferrandolo ed evitando che quel gesto potesse trasformarsi in una tragedia. L’uomo che stava per compiere il gesto è stato, a quanto sembra, un operaio nisseno, un cinquantenne che sarebbe stato sospeso dalla ditta per cui lavorava dopo un infortunio.