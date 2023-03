Caltanissetta. Armando Turturici invita tutti a partecipare alla manifestazione per il Policlinico del 10 marzo

CALTANISSETTA. “ Vi rinnovo l’invito a partecipare alla manifestazione per la costituzione del Policlinico a Caltanissetta che si terrà venerdì 10 marzo alle 11:30 davanti alla Fontana del Tritone”.

Lo ha fatto Armando Turturici che, di questa iniziativa, è una delle anime organizzative più attive e propositive. “Credo fortemente in questa manifestazione e nello spirito di appartenenza e aggregazione che si è creato – ha affermato Turturici – Non voglio illudermi, né illudere, ma non abbiamo altri mezzi se non questi. Intanto scendiamo in piazza tutti insieme, poi si vedrà. Uno per tutti, tutti per uno”.