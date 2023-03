Calcio Juniores. Nissa a valanga con la Sancataldese e secondo posto in classifica

Larga vittoria esterna per la Nissa che nel campionato juniores ha sconfitto 1-7 i pari età della Sancataldese. Un successo mai in discussione per la formazione di Giacomo Serafini. Il tecnico biancoscudato ha schierato Genovese in porta, retroguardia con il duo difensivo composto da Di Graci ed Abbate, corsie laterali con Testaquatra a destra e Riggi a sinistra; a centrocampo spazio a Scribani, Senna ed Imprescia con il trio d’attacco formato da Favata, Martel e Balbo.

Nel primo tempo gol di Testaquatra, raddoppio di Balbo, tris di Scribani e poker di Martel. Nella ripresa c’è “gloria” anche per Imprescia, Scribani e Baglio. Per la Nissa s’è trattata della quarta vittoria consecutiva che ha permesso agli juniores biancoscudati di chiudere la “regular season” al secondo posto superando proprio all’ultima giornata i cugini del Gela.