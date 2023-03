Bonus Energia per le PMI siciliane (artigiani, commercianti, aziende). Prorogato il termine

È stato prorogato il termine di presentazione delle istanze al 13/04/2023 entro le ore 12.00. Lo comunica il Vicepresidente Commissione Attività Produttive ARS – Gruppo FdI) on.Giuseppe Catania, Si tratta di un rimborso a compensazione degli aumenti dell’energia elettrica e della fornitura di gas per le imprese attive in SiciliaLe PMI che hanno i requisiti potranno ottenere un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di 20.000 euro, per il rimborso del 30% della differenza dei costi sostenuti per fornitura luce e gas tra il 2021 e il 2020.Per maggiori informazioni invito gli imprenditori nisseni a contattare i propri consulenti fiscali o consultate il seguente sito;https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/bandi/aiuti-alle-imprese-maggiori-costi-legati-alla-crisi-energetica-bonus-energia-sicilia