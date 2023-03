E’ bene bussare sempre prima di entrare in una stanza! Quello che non ha fatto una futura sposa che entrando ha visto una scena incredibile: la suocera che allatta il futuro marito! A raccontare la vicenda è stata la wedding planner Georgie Mitchel, in un episodio del podcast Unfiltered Bride. Nello stesso episodio del podcast due esperti interpellati sulla bizzarra vicenda hanno evidenziato che, evidentemente, la donna non ha mai smesso di allattare il suo “bambino” e per questo continuava a produrre latte.

Nonostante tutto il matrimonio è stato regolarmente celebrato.