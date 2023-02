Mazzarino, torna il Carnevale in città: 4 giorni di divertimento e socialità

“Bentornato carnevale mazzarinese” ha esordito il sindaco Vincenzo Marino durante una conferenza stampa odierna tenutasi a palazzo di Città.

Un ritorno del grande Maktorion Carnaval 2023, arrivato oramai alla sua 34esima edizione dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Tornano così protagonisti da sabato 18 a martedì 21 la musica, le maschere, la tradizione e la voglia di sano divertimento. L’evento quest’anno viene finanziato dal Comune di Mazzarino nonostante le sue ristrettezze economiche ma anche con il contributo della Proloco di Mazzarino (progetto di democrazia partecipata) dell’assessorato regionale allo Sport e Spettacolo.

E ancora con contributi sponsor di Impianti Srr Ato4 Cl Sud (evento green) la Bcc dei Castelli e degli Iblei, DAMA Group e alcuni sponsor privati offerti .

” E’ davvero un grande evento il carnevale quest’anno – aggiunge il sindaco Marino – abbiamo voluto fortemente, rilanciarlo perchè crediamo che questa festa non sia solo un momento, che poi sono quattro giorni, di divertimento ma anche e pure giornate di socialità, di cultura, dello stare assieme.

Dopo i tempi difficili che abbiamo passato con il covid ci vuole certamente un po’ divertimento. Di quello sano e civile. Ringrazio la Proloco e tutto il cda diretta dal dr. Filippo Bonifacio, il nostro direttore artistico giornalista dr. Paolo Bognanni, nonché presentatore Ufficiale delle serate e il comitato composto da Federica Bruno, Laura Bongiovanni, Mauro Gotadoro, Gaetano Bonanno, Liborio Sottosanti e Calogero Spalletta Capitano.

Un grazie pure ai miei assessori, in particolare Martina Selvaggio e Filippo Alessi e il consulente Saverio Ficarra che si sono occupati in prima persona della festa . E allora – conclude il sindaco – cari mazzarinesi ora non ci basta che augurarvi buon divertimento a tutti e soprattutto buon divertimento alle tante persone che ospiteremo dai paesi viciniori. E ci risulta che saranno già in tanti”.



Ecco cosa prevede il programma del Maktorion Carnaval 2023 che tranne le sfilate che si svolgeranno lungo il corso cittadino, tutte le altre manifestazioni si terranno in piazza Vittorio Veneto innanzi il municipio.



Sabato 18 ci sarà l’apertura dei festeggiamenti e poi la discoteca in piazza con Dj Giovanni Savoca. La domenica mattina alle 10.00, invece, si terrà il carnevale per i bimbi e i ragazzi della città, a cura di Play Park con gonfiabili, personaggi Walt Disney, zucchero filato e pop corn.



La prima sfilata si svolgerà domenica 19.00 con inizio alle ore 14.30 in contrada “Canalaro” alla Circonvallazione. Da qui si muoveranno in corteo i quattro carri allegorici e i due gruppi in maschera messi a concorso .



I carri sono: Il Re Leone; Shrek, Una notte a Las Vegas e il paese dei balocchi. I gruppi in maschera hanno scelto il tema de La magia della luna park e de i Country

Nella serata di domenica sul palco si esibirà pure un gruppo di ballerine brasiliane. E a seguire la discoteca in piazza con Dy Luca D’Anca.



Lunedì giornata di carnevale scuola. La mattina i bimbi dell’Onnicomprensivo diretto dalla preside Rita Cardamone dalla “Madonnuzza” si dirigeranno, in corteo, verso la piazza Vittorio Veneto ove si esibiranno, sul palco, le varie scolaresche. In serata grande spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio e, quindi, la discoteca del dy Davide Severo.

Martedì Grasso, giornata conclusiva del Carnevale: Alla 14.30 dal “Canalaro” parte la seconda ed ultima sfilata dei carri allegorici e gruppi in maschera che arriveranno in piazza. Qui sul palco ogni gruppo farà la sua esibizione sottoponendosi al giudizio insindacabile della giuria, Dunque la premiazione dei vincitori alla presenza del sindaco Vincenzo Marino e delle altre Autorità. E infine la discoteca con Dj Roby Caputo e gli spettacolare fuochi d’artificio concluderanno il Maktorion Carnaval 2023.

Tutto il Maktorion Carnaval 2023, quest’anno si potrà vedere, in diretta, senza alcuna interruzione su www.radioondadue.it la radio Ufficiale di tutto il Carnevale mazzarinese.