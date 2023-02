L’ex moglie di Daniele De Rossi condannata a 7 anni e due mesi per tentata estorsione e rapina

L’ex moglie dell’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, la 39enne Tamara Pisnoli, è stata condannata a 7 anni e due mesi di reclusione per tentata estorsione e rapina aggravata.

Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione del tribunale di Roma. Come riporta Il Messaggero, la donna aveva preteso un bonifico di 150mila euro – dopo avergliene dati 84mila – con la forza dall’imprenditore Antonello Ieffi, ex compagno di Manuela Arcuri.

Condannate a 7 anni e due mesi per tentata estorsione e rapina aggravata anche altre due persone: Francesco Camilletti e Francesco Milano, i quali avrebbero costretto Ieffi ad andare a casa di Pisnoli e lo avrebbero poi picchiato per convincerlo a fare il bonifico richiesto. “Attendiamo le motivazioni dei giudici e ricorreremo in appello”, hanno dichiarato gli avvocati di Francesco Milano, Valerio Balsamo e Miguel Caccamo.

Pisnoli: “La condanna mi coglie di sorpresa, la mia buona fede verrà accertata” – “La condanna mi coglie assolutamente di sorpresa. È una storia che risale a ben 10 anni fa, che comincia con una truffa nei miei confronti e in cui mi riconosco l’unica colpa di frequentazioni sbagliate, da anni scomparse dalla mia vita. Sono colpe che non giustificano una condanna così severa. Sono certa che alla fine del processo la mia buona fede verrà accertata”, ha invece commentato Pisnoli – che è figlia di Massimo Pisnoli, ucciso a Roma nel 2008 a colpi di pistola per ragioni legate a una rapina – attraverso i suoi legali.

L’inchiesta partita nel 2013 – L’inchiesta, eseguita dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, era partita nel 2013 dopo la denuncia di Ieffi. Secondo quanto ricostruito in aula, Pisnoli aveva appena concluso un affare con l’imprenditore e gli aveva versato 84mila euro come acconto per l’acquisto di una licenza per un impianto fotovoltaico dalla sua società E-Building Real Estate. Aveva però poi deciso di uscire pretendendo di avere i soldi indietro e, in più quasi un altro centinaio di migliaia di euro. L’imprenditore, però, si era rifiutato. Così, il 17 luglio 2013, la donna lo aveva attirato in un bar dell’Eur e da lì lo aveva portato nel suo appartamento, dove l’uomo era stato aggredito.

“Sai quanto ce metto a fa’ ammazza’ na persona? Niente, basta che metto 10 mila euro in mano a un albanese”, avrebbe detto, secondo le testimonianze, Pisnoli a Ieffi, il quale – viste le reticenze – sarebbe poi stato picchiato, ferito con un coltello, portato in un altro posto e poi abbandonato per strada.