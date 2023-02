Legambiente Caltanissetta, giornata mondiale delle zone umide: 4 Febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, sopralluogo su un tratto del Fiume Salito

Il 2 Febbraio si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide, per ricordare la firma, avvenuta nel 1971, della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale.

La Convenzione di Ramsar è lo strumento che fornisce ai 170 Paesi firmatari le Linee Guida per la conservazione e l’uso razionale di queste aree e delle loro risorse, ed è l’unico trattato internazionale sull’ambiente che si occupa di questi particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e altri servizi ecosistemici, e svolgono una funzione fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ed è proprio per sottolineare la loro importanza che lo slogan della Giornata mondiale delle Zone Umide del 2023 è “E’ l’ora di ripristinare delle zone umide – Rivitalizzare e ripristinare le zone umide degradate”. Il valore delle aree umide è costituito dal fatto che immagazzinano grandi quantità di carbonio e assorbono le piogge in eccesso, arginando così il rischio di inondazioni, rallentando l’insorgere della siccità e riducendo al minimo la penuria d’acqua.

Legambiente ogni anno valorizza la giornata del 2 Febbraio, e il fine settimana del 4 e 5, organizzando appuntamenti di conoscenza e iniziative all’aperto – escursioni guidate, convegni, azioni di volontariato, birdwatching – grazie al contributo dei circoli e dei nostri presidi territoriali.

Per l’occasione Legambiente Caltanissetta sta organizzando, in collaborazione con la Dusty e l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Volta” di Caltanissetta, per sabato 4 Febbraio 2023, dalle ore 9 alle ore 13, un sopralluogo su un tratto del Fiume Salito.

L’uscita servirà per verificare lo stato in cui versa questo ecosistema, per ripulire le situazioni di degrado e sarà accompagnata da momenti formativi e informativi. Per chi volesse unirsi e partecipare alla giornata di volontariato e all’escursione, l’appuntamento è alle ore 9:00, davanti all’I.I.S.S. “A. Volta” di Caltanissetta (via Nino Martoglio, 1).