Fuga a Parigi dopo una rapina a mano armata ad Avola: arrestato in Francia

È stato arrestato a Parigi un uomo originario di Avola (SIRACUSA), in esecuzione di un mandato di arresto europeo. L’uomo è ritenuto responsabile di una rapina a mano armata messa a segno lo scorso 22 ottobre in una gioielleria del centro della cittadina del Siracusano. A suo carico il Tribunale di SIRACUSA ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il 21 novembre scorso.

L’indagato, però, subito dopo il colpo si era reso irreperibile sottraendosi all’esecuzione della misura. Le indagini del commissariato di Avola, però, hanno permesso di localizzarlo in Francia e il 20 dicembre è stato emesso il mandato di arresto europeo, attivando il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento di Pubblica sicurezza, e il Centro di cooperazione internazionale di Modane, in Francia. Individuato il luogo in cui l’uomo lavorava nei pressi di Parigi è stato possibile risalire anche all’utenza telefonica usata dal ricercato e alla sua residenza.

Il 23 gennaio scorso, una pattuglia del Commissariat de Securité Publique di Boulogne si è presentata all’indirizzo per procedere all’arresto del ricercato, che è riuscito, però, a fuggire. Diramato dalle forze di polizia italiane ed internazionali l’alert della fuga, l’uomo è stato arrestato ai varchi di sicurezza dell’aeroporto di Parigi Orly nel tentativo di lasciare lo Spazio Schengen.