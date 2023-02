Eccellenza. Al “Tomaselli” la Nissa cerca continuità di rendimento e risultati contro la Pro Favara (ore 15,30)

Nel campionato di Eccellenza oggi la Nissa sfida la Pro Favara, terza in classifica, con l’intenzione di centrare la seconda vittoria di fila. I biancoscudati di Sferrazza, dopo la prestazione convincente del turno precedente con la Parmonval, vogliono dare continuità al loro rendimento contro una Pro Favara terza forza del campionato.

La Nissa, senza Lucero squalificato e Vignone infortunato, punta a recuperare Morales per un match nel quale ci sarà bisogno degli inserimenti dell’argentino per far saltare il bunker difensivo favarese.

L’imprenditore Luca Giovannone, che sta sostenendo il progetto Nissa, alla vigilia del match con la Pro Favara è tornato a sostenere la squadra chiedendole una prestazione che possa permettergli di conquistare i tre punti. Insomma, c’è entusiasmo e voglia di far bene in un ambiente Nissa finalmente compatto e voglioso di ben figurare.

Arbitrerà Nissa – Pro Favara il signor Luca Schifone di Taranto. La partita prenderà il via alle ore 15,30 nello stadio comunale “Marco Tomaselli”.