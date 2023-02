Caltanissetta, “Invisibili”: domenica all’Oasi Cristo Re il documentario sulle reazioni avverse

Domenica 26 febbraio dalle ore 16.00 all’Oasi di Cristo Re sarà proiettato il documentario “Invisibili”, un reportage sulle reazioni avverse che tutti devono vedere per poter maturare una corretta coscienza critica.

Interverranno, al termine della proiezione e prima del dibattito in sala, l’avvocato Lillo Massimiliano Musso, Segretario ggenerale di Forza del Popolo, l’avvocato Serafina Lentini, Presidentessa di Mille Avvocati per la Costituzione, Ignazio Antonio Riggi, Presidente dell’assemblea generale di Foza del Popolo.

In collegamento, da remoto, parteciperanno il Dottor Alessandro Buccieri, Segretario generale dei Mille Medici per la Costituzione, il dottor Francesco Oliviero, Portavoce Nazionale dei Mille Medici per la Costituzione.

L’ingresso per la visione è libero e gratuito

Per informazioni è possibile chiamare Salvina Giunta (389.999.5598) o Anna Maria Maniscalco (320.223.7541)