Allerta meteo: scuole aperte a Serradifalco, Milena e Montedoro anche per venerdì 10 febbraio

SERRADIFALCO. Niente chiusura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio, nei Comuni di Serradifalco, Montedoro e Milena. Lo hanno deciso di comune accordo i sindaci dei tre Comuni che ricadono nell’ambito della popolazione scolastica dell’Istituto scolastico comprensivo “Filippo Puglisi”.

Il sindaco Leonardo Burgio, nell’affermare la correttezza della scelta sua e dei sindaci di altri Comuni della Provincia di aprire le scuole, in un pubblico avviso ha rilevato: “In considerazione del fatto che l’allerta meteo nelle prossime ore interesserà il nostro territorio, con la sua massima intensità, soprattutto nelle ore notturne e sino alle 6 del mattino circa, come da previsioni meteorologiche dell’aeronautica; sentiti i colleghi Sindaci (tutti) che a seconda del territorio e della previsione hanno fatto scelte diverse, confrontatomi, come ieri, con i sindaci dei comuni di Montedoro (Renzo Bufalino) e Milena (Claudio Cipolla), la scelta per i comuni del Vallone appartenenti all’istituto Comprensivo F. Puglisi, compreso il nostro, è quella di tenere, domani VENERDÌ 10 febbraio 2023, le scuole aperte affidandoci come sempre ai dati scientifici in nostro possesso”.

Una scelta che, come ha sottolineato Burgio, è stata fatta a Santa Caterina Villarmosa , Villalba, Resuttano e Vallelunga.