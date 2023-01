Violenta lite, poliziotto fuori servizio spara e ferisce 21enne alla fermata del bus

Ad Ancona un 21enne è stato ferito a colpi di pistola davanti a una fermata del bus nei pressi di un centro di aggregazione giovanile del Comune, “La bottega della fantasia”.

I colpi di pistola sono stati esplosi da un 40enne che è stato identificato e fermato: si tratta di un poliziotto residente nel capoluogo marchigiano, ma in servizio a Civitanova Marche (Macerata). Quando ha usato l’arma (due i colpi esplosi, uno in aria, l’altro ha raggiunto il giovane) non era però in servizio.

Violenta lite – I contorni dell’episodio sono ancora oscuri. Tra il poliziotto e il ragazzo ferito di sarebbe stata una violenta lite: i due a quanto pare avevano un appuntamento in piena notte proprio per un chiarimento.

Caos al pronto soccorso – Il 40enne avrebbe prima esploso un colpo in aria, e quindi sparato un secondo colpo alle gambe del giovane. Il 21enne è stato quindi soccorso e portato in ospedale, dove poco dopo è arrivato anche il 40enne, probabilmente rimasto a sua volta ferito durante la colluttazione: a quel punto al pronto soccorso, dove erano presenti anche gli amici del ferito, è scoppiato il caos, ed è dovuta intervenire la polizia per riportare la calma.