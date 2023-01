Tragico scontro tra un mezzo pesante ed un’auto: perde la vita 55enne

Tragedia della strada in Sicilia. Qui un uomo di 55 anni è morto in seguito ad uno scontro avvenuto tra un mezzo pesante e un’auto; l’incidente si è verificato sull’A29 tra lo svincolo di Capaci e l’uscita per l’ospedale Cervello di Palermo, in direzione del capoluogo siciliano.

Sul posto Vigili del Fuoco e i soccorritori. L’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere, una volta estratto fuori è stato trasportato in ospedale al Civico, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La Polizia Stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.