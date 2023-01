Salute, inaugurato il nuovo reparto di Senologia a Enna

OE’ stato inaugurato il nuovo reparto di senologia dell’Umberto I di Enna. “L’Asp ha raggiunto la miglior performance in Sicilia di adesione allo screening per il tumore al seno con un dato del 54%, superiore al dato regionale stimato del 26%”, ha detto Francesco Iudica, commissario straordinario dell’azienda. Iudica si è soffermato sui risultati raggiunti “attivando nell’immediato una iniziativa di screening diffuso, portando in ogni città una camper della Lilt che ha consentito di offrire a 1.285 donne, che probabilmente mai si sarebbero recate ad Enna, la possibilità di sottoporsi all’esame”. “Lo abbiamo fatto – ha spiegato – grazie anche alla collaborazione con i sindaci della provincia che hanno svolto un ruolo prezioso nella semplificazione organizzativa e nella promozione dell’accesso all’opportunità che l’Asp ha fornito con il camper itinerante alle donne delle loro città”.

Durante la cerimonia è stato annunciato che è operativa la convenzione con l’unità di senologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania, diretto da Francesca Catalano, per consentire ai chirurghi dell’Asp di acquisire la necessaria “expertise” e assicurare, con sempre più competenza, il segmento chirurgico del percorso di cura delle donne ennesi, seguito per ogni altro aspetto dall’unità di senologia dell’Umberto I, diretto daa Teresa Bizzini e divenuto Centro di riferimento regionale per lo screening in provincia. “Il 94% degli interventi per tumore alla mammella – ha sottolineato Francesca Catalano – viene eseguito ormai nelle strutture sanitarie della Sicilia“.