Musica: il Sancataldese Fabio Martorana e il nuovo singolo “I nostri battiti”

E’ il conto alla rovescia per il sancataldese cantautore Fabio Martorana che il prossimo 25 gennaio uscirà con il nuovo singolo su tutte le principali piattaforme.

“I nostri battiti”, dedicato al fratello Antonio, è un insieme di emozioni e sentimenti dove a prevalere sul dolore e la rabbia c’è sempre e solo l’amore.

In questo nuovo lavoro l’artista esprime sé stesso, mettendo a nudo la sua anima.

Il suo nuovo singolo per il cantautore è, forse, il lavoro più rappresentativo di sè e della sua arte.

“Un gelido inverno dentro di me… I sogni svanire insieme a noi”, parole e note che raccontano di un dolore mai scomparso, di un vuoto che da niente può essere colmato.

“Tu che mi guardi e mi dici che sei sempre qui… Sto con te!”, sono la visione di un modo alternativo di vivere l’amore per una persona che fisicamente non c’è più.

Sono il trait d’union di due anime che saranno insieme per l’eternità nonostante vivano in due luoghi differenti.

Parole e note nate da un amore unico, vero e puro; viscerale. Un amore che va oltre, che nulla può arginare, neanche la morte.

“Lui era, è, e sarà sempre il mio tutto; è qui con me, sulla mia pelle, ovunque mi giri, dove e quando comincia la mia giornata e finisce, è un sorriso costante di un viso che si proietta verso di me ogni secondo della mia vita”, dice Fabio Martorana.

“Tu che sei il vento che parla di noi…”, una delle frasi più significative del testo. Ogni respiro, ogni anelito di vento, l’aria stessa è intrisa della sua presenza. E’ respiro, è battito.

“Ho cercato di offrire al brano una melodia inconfondibile – ha raccontato – Nel singolo non c’è traccia di tristezza esplicita ma di una velata malinconia. E’ stato composto con amore.

Fabio Martorana è un cantautore ma anche un imprenditore con laurea in Ingegneria civile e Scienze della formazione. Ha già raggiunto, e superato, con i suoi singoli solo su YouTube (in un solo anno) più di 2 milioni di visualizzazioni.

“Da artista indipendente raggiungere più di 2 milioni di visualizzazioni solo su YouTube in così poco tempo è una soddisfazione, una grandissima soddisfazione. Ringrazio tutti coloro che mi seguono. Attraverso la mia musica esprimo me stesso, esprimo e racconto di sentimenti, di vita vissuta; li trasformo in note, in parole. Credo che sia questo il motivo per il quale io abbia questo riscontro perché canto la vita, così com’è”, cercando di trasmettere le emozioni che io stesso provo”, conclude il cantautore visibilmente emozionato.

“I nostri battiti” è il nuovo singolo di Fabio Martorana in uscita su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica dal 25 gennaio 2023.