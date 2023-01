Litiga in strada con fidanzata e aggredisce i carabinieri, arrestato

Litiga violentemente con la fidanzata in mezzo alla strada, sotto la pioggia a Larino richiamando l’attenzione dei carabinieri che aggredisce durante il loro tentativo di interrompere la discussione. Rompe il braccio ad un militare, colpisce all’addome un altro e danneggia l’auto di servizio. Protagonista dell’episodio, un giovane di 30 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato subito arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Comparso davanti al Gip del Tribunale frentano, il provvedimento restrittivo è stato convalidato. Ora il trentenne è agli arresti domiciliari. Durante l’intervento dei carabinieri per bloccare il giovane, è stato necessario il rinforzo di altre pattuglie per riuscire a calmare e bloccare l’uomo, responsabile in passato di altre aggressioni nei confronti dei militari.