In Germania giocatore aveva vinto al Lotto 1 milione di euro nel 2019, ma l’ha perso non avendo ritirato il premio entro il termine di 3 anni

Incredibile quanto avvenuto in Germania. Qui, come riportato da TgCom24, un giocatore del Lotto aveva vinto un milione di euro alla lotteria “6 su 49” nel dicembre del 2019, ma non s’è mai presentato per ritirare il premio.

E ora sono scaduti i tempi previsti per poter riscuotere la vincita, per cui, il premio è rimasto intatto anche dopo il 31 dicembre 2022, alle 23:59, ultima data utile per il ritiro della vincita. L’importo della vincita non riscossa sarà ora distribuito sul piatto delle estrazioni speciali a livello nazionale.