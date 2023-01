Caltanissetta in un click: il “consiglio comunale dei ragazzi” inaugura una mostra itinerante

Per iniziare a pensare a una città “più bella” è necessario prima conoscerla ed è con questo intento che i ragazzi e le ragazze del Consiglio comunale di Caltanissetta, eletti dai loro coetanei lo scorso febbraio, hanno sollevato la necessità di valorizzare al meglio il centro storico e il sistema museale.

Un messaggio che è stato colto dagli esperti dell’associazione Oikos, promotori del progetto e coordinatori dello stesso insieme ad alcuni tecnici per l’accoglienza turistica e volontari della Proloco e alla giunta “senior” di Palazzo del Carmine con, in particolare, degli assessori al bilancio, alla partecipazione e all’istruzione Ivan Rando, Ettore Garozzo e Marcella Natale.

Piccoli ma importanti spunti di riflessione lanciati dai pre-adolescenti che, nonostante abbiano un’età compresa tra i 10 e i 12 anni, non vogliono essere considerati come “cittadini del domani” bensì “utenti dell’oggi”. Solo creando una città a misura di bambino si può avere un giovane – e poi un adulto – con una forte identità territoriale e un consapevole e motivato desiderio di restare a vivere a Caltanissetta e contribuire alla sua crescita economica, culturale e sociale.

I piccoli consiglieri comunali, la giunta e la Sindaca Giulia Guarino, durante questi mesi, sono stati invitati a lavorare in sinergia e creare un’affinità tra loro in modo da poter creare quel rapporto di complicità utile per promuovere iniziative interessanti per il territorio.

L’inizio del 2023 ha portato anche un nuovo avvio dei lavori per i ragazzi che dal 3 al 5 gennaio sono stati impegnati in attività laboratoriali ed esposizione del progetto realizzato. Un percorso finanziato dal Comune di Caltanissetta con i fondi che erano stati stanziati all’avvio di questa iniziativa civica e politica.

Ne è emerso un progetto che ha messo al centro l’importanza del patrimonio culturale come strumento di conoscenza e valorizzazione della propria storia, di esaltazione della creatività e dell’arte e dell’appropriazione di quest’ultima come elemento di espressione di sè e di incontro con l’Altro.

Per poter cambiare la società che ci circonda, infatti, è necessario interrogarsi e proporre idee con senso critico. Una fase che può essere realizzata con successo soltanto se prima si educa lo sguardo per “imparare un nuovo modo di imparare”, di comunicare e di selezionare informazioni che ci arrivano dall’esterno non soltanto attraverso i luoghi ma anche comunicati dagli altri concittadini.

I 24 consiglieri, in rappresentanza di tutti i loro coetanei, sono stati invitati a partecipare a laboratori esperienziali nelle giornate del 3 e 4 Gennaio 2023 negli spazi del Museo di Palazzo Moncada. Ai ragazzi è stata presentata la storia del Museo Tripisciano che si trova al pian terreno del Palazzo Moncada e le tecniche fotografiche potenzialmente utilizzabili.

Gli elaborati prodotti, grazie al supporto dei tecnici per l’accoglienza turistica e la guida attenta di Oikos, sono stati esposti in una mostra inaugurata giorno 5 alla presenza delle famiglie dei consiglieri, di numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei tanti cittadini che con curiosità hanno voluto scoprire questo progetto.

La mostra, però, resterà a Palazzo Moncada soltanto per un tempo predefinito poiché l’intento è quello di renderla itinerante lungo le scuole di Caltanissetta in modo da far scoprire a tutti i ragazzi e le ragazze le potenzialità, le bellezze e i luoghi del nostro territorio stimolando in ciascuno un senso di protagonismo culturale.

“Siamo molto fieri dell’atteggiamento manifestato da questi ragazzi – hanno commentato i volontari dell’associazione Oikos presieduta da Piero Cavaleri -. Sta emergendo in loro determinazione e grande senso di maturità per questa esperienza di partecipazione sociale in seno all’amministrazione comunale. Un buon inizio che fa ben sperare nel futuro della nostra città purché si continuino a usare le parole d’ordine: arte, bellezza, creatività, gioventù, proposte, condivisione e partecipazione sociale attiva”.

Guarda il video dell’iniziativa