Asp Caltanissetta: il DS Santino si dimette, Trobia per 9 mesi alla guida dei tre presidi dell’area nord

E’ scoppiata la pace all’Asp di Caltanissetta. Dopo un lungo conflitto interno sembrano essersi riassestati gli equilibri. Il direttore generale Alessandro Caltagirone ha riconfermato dopo un periodo di ostracismo, seguito al super lavoro durante la pandemia, Benedetto Trobia alla guida degli ospedali dell’area nord della provincia il Maddalena Raimondi di San Cataldo, Longo di Mussomeli e Sant’Elia di Caltanissetta, in sostituzione di Raffaele Elia al momento direttore sanitario a Ragusa ma detentore del ruolo. L’incarico di Trobia avrà durata nove mesi rinnovabili. C’è anche un’altra novità quella che riguarda le paventate dimissione del direttore sanitario Marcella Santino, niente complotti, spaccature politiche e dietroscenismi questa volta, ma soltanto un impedimento di carattere burocratico. La dottoressa Santino riconfermata il 31 di dicembre alla direzione sanitaria dell’ asp in realtà sarebbe entrata in quiescenza l’1 di gennaio del 2023. Avendo già maturato il periodo valido per la messa a riposo pare che, sia per lei, che per alcuni altri direttori sanitari nella stessa situazione, l’assessorato regionale abbia sollevato il problema, una sorta di incompatibilità perché già in “pensione” di fatto. L’assessorato regionale alla sanità pare abbia chiesto un parere all’ufficio legale e legislativo che ha valutato che è già maturata la quiescenza.

Le dimissioni sono state protocollate alle 15,30 di ieri, sarebbero dunque volontarie, per evitare intoppi burocratici. Se così sarà adesso parte la corsa al posto di direttore sanitario dell’asp nissena, che se pur scelto da un elenco di aventi diritto, la decisone è sempre e comunque politica. Il direttore generale Alessandro Caltagirone che dice di “non essere a conoscenza di nessuna dimissione protocollata” e quindi di non poter commentare. Squilla a vuoto il telefono di Marcella Santino. Anche se la notizia è già sui social, sembra che le fonti dirette proteggano un segreto che ormai o meglio che da lunedì sera, tanto segreto più non è. Ritornando al ruolo di Benedetto Trobia quarantenne dirigente medico che ha coordinato e diretto l’emergenza pandemica in città e provincia, tranne lo spemp, ovvero il tracciamento, che è sempre stato in capo a Francesco Iacono, adesso a lui il compito di riorganizzare l’ospedale Sant’Elia che è nell’occhio del ciclone per inefficienza, e disorganizzazione. Dal pronto soccorso ai reparti ancora accorpati. “Preferisco lavorare piuttosto che parlare –ha detto Trobia raggiunto telefonicamente- come ho sempre fatto.” Anche sull’ospedale Longo di Mussomeli la direzione generale con la riconferma di Trobia, pare sia tornata sui suoi passi, il sindaco si Mussomeli onorevole Giuseppe Catania aveva chiesto la rimozione del direttore Trobia, desiderata che non sono stati accolti. A Mussomeli saranno invece a breve assunti i medici argentini, lo ha confermato il direttore generale ai rappresentanti sindacali Cgil, Cisl, Uil e Nursind, durante un incontro al quale ha preso parte anche il sindaco Catania.