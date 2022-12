Un padre che non riesce a ricordare i nomi di tutti i figli.

L’ugandese Musa Hasahya ha 12 mogli, 102 figli e 568 nipoti . Ora ha deciso, alla “veneranda età” di 67 anni, di chiedere alle sue consorti di prendere la pillola anticoncezionale. L’uomo, che vive in un complesso con 12 stanze da letto, ha maturato tale decisione per non rinunciare alla sua vita sessuale ma soprattutto perché non riesce più a gestire economicamente la situazione. Musa Hasahya ha raccontato al Daily Mail che dopo il primo matrimonio aveva deciso di allargare la famiglia sposando altre donne perché aveva i soldi e la terra. “Mi sono assicurato che venissero fornite delle zappe a ciascuna moglie- ha dichiarato l’uomo- per coltivare la terra e produrre cibo sufficiente a sostenere la famiglia, dato che il terreno è fertile”. L’ugandese, infine, dà un consiglio: “ Scoraggio coloro che desiderano sposare più di quattro mogli a non farlo perché le cose non vanno bene”. ( Lello Lombardo)